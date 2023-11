Augsburg

vor 32 Min.

FFP2-Maskenpflicht in städtischem Gebäude? Aufkleber sorgt für Irritation

Plus Ein AfD-Politiker aus Aichach-Friedberg verbreitet, dass im früheren Corona-Testzentrum in der Maxstraße Maskenpflicht herrsche. Das Gebäude steht aber leer.

Von Max Kramer

In dem Gebäude in der Maxstraße ist wieder Ruhe eingekehrt. Fast zwei Jahre lang fanden in den ehemaligen Räumen des Leopold-Mozart-Zentrums reihenweise Corona-Tests statt, in den Hochphasen der Pandemie war der Andrang enorm. Ende Februar dieses Jahres schloss das Zentrum dann seine Türen. Genau dort, an den Türen, sorgt nun jedoch ein Aufkleber für Irritationen. "Zutritt nur mit FFP2-Maske" steht am Eingang des städtischen Gebäudes – was einen AfD-Politiker dazu veranlasste, in sozialen Netzwerken einen Beitrag zu veröffentlichen, dessen Botschaften mit den tatsächlichen Begebenheiten nicht übereinstimmen.

FFP2-Maskenpflicht? Ehemaliges Corona-Testzentrum steht leer

Simon Kuchlbauer, Kreisrat im Landkreis Aichach-Friedberg, verbreitete in dem tausendfach gesehenen Beitrag in sozialen Netzwerken Bilder der Eingangstür – und sprach von "FFP2-Maskenpflicht in Augsburger Hochschule". Es sei "unglaublich, aber wahr": Wie er "entdeckt" habe, gebe es wieder Zutrittsbeschränkungen an der " Universität Augsburg" – neben der Tür verweist ein Schild auf das "Leopold-Mozart-Zentrum", das inzwischen in "Leopold Mozart College of Music" umbenannt wurde und zur Uni gehört. Offensichtlich, so Kuchlbauer, sei dort die FFP2-Maskenpflicht wieder als Zutrittsvoraussetzung eingeführt worden. Dies komme davon, wenn man zulasse, dass "keine Aufarbeitung der Corona-Diktatur" stattfinde. Er fügte zudem einen "kleinen Tipp" an: "einfach mal einen Besuch abstatten und oben ohne ins Haus gehen". Anfang 2021 – damals galt die Maskenpflicht in vielen öffentlichen Bereichen – hatte der Kreisrat im sozialen Netzwerk Telegram zu einem Masken-Boykott in einem Supermarkt in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) aufgerufen.

