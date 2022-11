Fiat in Hochzoll angefahren und dann geflüchtet

Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Hochzoll.

Die Polizei meldet eine Fahrerflucht in Hochzoll, die sich in der Zeit von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8 Uhr, ereignet haben soll. In dieser Zeitspanne wurde ein in der Waxensteinstraße auf Höhe der Hausnummer 82 abgestellter Pkw der Marke Fiat angefahren. Der bislang unbekannte Verursacher beziehungsweise die Verursacherin entfernte sich im Anschluss, ohne die Polizei über den Unfall zu informieren. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (bau)