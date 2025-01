Autofahrer fährt Passanten über den Fuß

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer ist es am Mittwoch in der Straße „Am Grünland“ gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 51-Jähriger mit seinem Auto gegen 20 Uhr in Richtung Süden unterwegs gewesen. „Hierbei übersah er offenbar den in die gleiche Richtung laufenden 56-jährigen Fußgänger“, heißt es von den Ermittlern. Der Fußgänger „lief nach aktuellem Kenntnisstand auf der Fahrbahn“, teilen die Ermittler mit. Es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer überrollte dabei den Fuß des Fußgängers. Bei dem Unfall wurde der 56-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 51-jährigen Autofahrer. „Außerdem wiesen die Beamten den 56-Jährigen darauf hin, dass er zukünftig den Gehweg benutzen muss“, teilt die Polizei weiter mit. (jaka)

