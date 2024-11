Frau wird bei Verkehrsunfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen ist es am Mittwoch gekommen Nach Auskunft der Polizei war eine 27-Jährige gegen 8.15 Uhr auf der Schillstraße in Richtung Süden gefahren, ebenso eine 54 Jahre alte Frau. „An der Kreuzung zur Hans-Böckler-Straße hielten die beiden Fahrerinnen an der Ampel an“, heißt es weiter zum Unfallhergang. Beim Anfahren fuhr die 27-Jährige den Ermittlungen zufolge offenbar aus Unachtsamkeit auf die vor ihr fahrende 54-Jährige auf. Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 27-jährige Frau. (jaka)

