Passant findet Granate auf freiem Feld

In der Firnhaberau ist am Dienstagnachmittag eine Granate gefunden worden. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, sei der Sprengkörper in der Gersthofer Straße auf freiem Feld entdeckt worden. Daraufhin rückte ein Aufgebot an Einsatzkräften an, darunter auch der Kampfmittelräumdienst. Nach Angaben der Polizei nahmen die Experten den Sprengkörper mit. Gefahr für Unbeteiligte ging offenbar nicht aus. Dass in Augsburg Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden, kommt regelmäßig vor. (jaka)

