Was hilft bei einem Blackout? Augsburger Forscher suchen nach Lösungen

Plus Augsburger Forscher testen lokale Strom-Inselnetze für den Notfall. Ein Ort wurde vom Netz abgeschnitten, ohne dass es Einwohner bemerkten. Jetzt ist ein Wasserversorger dran.

Konserven bunkern. Ein batteriebetriebenes Radio anschaffen. Taschenlampen bereithalten. Online-Videos zeigen, wie man für Stromausfälle vorsorgen kann. Seit dem Ukrainekrieg und der Energiekrise in Deutschland wächst bei vielen die Sorge vor einem Blackout – auch wenn Fachleute die Versorgung für sicher halten. Forscher der Hochschule Augsburg arbeiten zusammen mit Partnern an Lösungen, wie man den gefürchteten Blackouts vor Ort etwas entgegensetzen kann.