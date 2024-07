Fotoaktion: Lokomotive der Unterstützung für die Ukraine im Bahnpark Augsburg

Veronika, ist gerade zwei Monate alt geworden. Sie schläft in ihrem Kinderwagen in der Modellbahnhalle des Augsburger Bahnparks. Mit 14 weiteren Frauen steht Veronikas Mutter, Natalia Maksimova, vor der Kamera von Fotografin Anna Kondratenko, um mit ihrem Porträt in den sozialen Medien Geld für ein Evakuierungsfahrzeug zu sammeln. Der Ehemann von Maksimova, ein Regisseur und Filmemacher in der Ukraine, ist am 11. Dezember 2023 in Bachmut getötet worden. Jetzt will die Witwe zumindest dafür sorgen, dass Ehemänner, Brüder und Freunde an der Front überleben können. „Lokomotive der Unterstützung“ heißt das Projekt, das an diesem Tag hier entsteht.

