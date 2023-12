Frankreich ehrt Augsburger Schulleiterin für besonderes Projekt

An der Elias-Holl-Grundschule wird seit 2017 auch auf Französisch unterrichtet. Nun hat Rektorin Christiane Strom dafür eine Auszeichnung bekommen.

In Mathe auf Französisch rechnen? Das ist an der Elias-Holl-Grundschule Alltag. Die Schule bietet seit 2017 ein bilinguales Unterrichtsmodell an. Rektorin Christiane Strom hat das Projekt damals ins Leben gerufen, es wurde zunächst als "Schulversuch" gestartet. "Wir haben uns als bilinguale Schule für den Versuch beim Kultusministerium beworben und konnten im darauffolgenden Schuljahr mit dem Unterricht auf Französisch starten", so Strom. Die bilingualen Klassen seien ein Herzensprojekt gewesen: "In meiner Jugend sind wir oft mit der Familie nach Frankreich gefahren. Ich hatte daher immer eine Beziehung zu Land und Sprache." Auch der Austausch wird an der Grundschule gefördert: Jedes Jahr hospitieren dort französische Freiwillige, die den Lehrkräften im Unterricht assistieren.

Für ihr langjähriges Engagement erhielt Christiane Strom nun den "Ordre des Palmes Académiques", einen der höchsten Orden Frankreichs für Verdienste im Bildungswesen. Überreicht wurde ihr die Auszeichnung von der französischen Generalkonsulin Corinne Pereira im Goldenen Saal im Beisein von etwa 120 geladenen Gästen, darunter auch Kinder der Grundschule und deren Eltern. Zur Feier des Tages hatten die Kinder ein Geigenkonzert vorbereitet und sangen französische Lieder. "Als mich der Brief über die Auszeichnung erreichte, war ich erst einmal überrascht. Es kam total unerwartet, aber dafür war die Freude dann umso größer", berichtet die Schulleiterin. Am wichtigsten sei ihr jedoch, dass der ehemalige Schulversuch sich so erfolgreich entwickeln und fest etablieren konnte. "Die Kinder sind unsere Zukunft. Durch Fremdsprachen geben wir ihnen den Schlüssel zu einer Kommunikation, die über nationale Grenzen hinausgeht", so Strom.

"Ohne die motivierten Lehrkräfte wäre es nicht möglich gewesen"

Das Projekt erforderte viel Engagement und Planung. Um die Qualität des Unterrichts zu gewährleisten, müssen die beteiligten Lehrkräfte Französisch auf C1 Niveau sprechen. Außerdem wurde der Versuch über die Jahre von Vertretern der Initiative begleitet. Vor allem die Lehrkräfte trugen zum Erfolg bei, betont Christiane Strom. Kinder für die bilingualen Klassen zu bekommen, sei nie ein Problem gewesen: Mittlerweile lernt etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler der Elias-Holl-Grundschule Französisch. "Für Eltern ist dieses Angebot oft ein ausschlaggebender Punkt. Wir bekommen immer wieder Anrufe von Eltern aus Frankreich, die einen Umzug nach Augsburg planen und ihre Kinder bei uns anmelden wollen."

Trotz des Erfolgs gibt es auch in Zukunft noch viel zu tun. Im Moment werde in den Augsburger Gymnasien erst ab der sechsten Klasse Französisch angeboten, weshalb die Kinder der Elias-Holl-Grundschule nach dem Schulwechsel eine einjährige Pause im Sprachlernprozess haben. Dies sei ein Anliegen der Schulleiterin. "Wir stehen bereits mit einigen Augsburger Schulen in Kontakt und versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden."