Frau in Augsburg randaliert und kommt in den Polizeiarrest

Ein Autofahrer informierte die Augsburger Polizei, weil eine Frau vor seinen Wagen stand und schrie. Gegen die Polizei setzte sie sich zur Wehr.

Ein Fahrzeughalter informierte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr die Polizei, da an seinem PKW eine fremde Frau stand die laut herumschrie und zu ihm in den Wagen steigen wollte. Der Autofahrer verriegelte daraufhin die Türen und wartet auf die Streife. Die eintreffenden Polizisten kontrollierten die Frau.

Dabei schrie die 42-Jährige weiter und begann um sich zu schlagen und zu treten, so die Polizei. Da sie sich nicht beruhigen ließ, musste sie zu Boden gebracht und gefesselt werden. Die Frau beleidigte die Beamten, trat nach ihnen und versuchte sie anzuspucken. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde sie in den Polizeiarrest eingeliefert. (ziss)