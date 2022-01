Augsburg

vor 34 Min.

Frauen heimlich auf der Toilette gefilmt – Bierbrauer in Haft

Plus Der Mann bespitzelte seine Gäste mit versteckter Kamera. Doch das war nicht sein einziges Vergehen. Auf die Schlichte kam ihm eines seiner Opfer - eine Polizistin.

Von Klaus Utzni

Er war selbstständiger Bierbrauer und lud Bekannte, Freunde und Geschäftskolleginnen des Öfteren zu Bier-Tastings in seine Wohnung ein. Da wurde viel getrunken und probiert, was freilich ganz im Sinne des Gastgebers war. Denn was seine Gäste nicht im Entferntesten ahnten: Im Badezimmer hatte der 36-jährige gelernte Softwareentwickler zwei kleine Kameras verbaut - eine in der Toilettenschüssel und eine im Wäschekorb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen