Früher als üblich: Die Erdbeersaison in Augsburg ist gestartet

Augsburger können sich mit Erdbeeren aus der Region die ersten Sommergefühle nach Hause holen. Obstbauer Josef Kraus erzählt, was dieses Jahr besonders ist.

Der Start der Erdbeersaison ist von den Witterungsverhältnissen abhängig, weshalb sich Groß und Klein in diesem Jahr früher als gewöhnlich über Erdbeeren aus der Region Augsburg freuen können. Vergangenes Jahr hatte die Regenphase im Mai den Augsburger Obstbauern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Eröffnung der Felder musste gezwungenermaßen auf Anfang Juni verschoben werden. Dieses Jahr wurde bereits früh an den Ständen verkauft, auch die Felder zum Selbstpflücken haben inzwischen geöffnet.

Erdbeer-Verkäuferin Johanna Schwendner (links) und Kundin Genoveva Nenninger (rechts) starten in die Erdbeer-Saison Foto: Anna Kondratenko

„Die milden und teilweise auch sehr warmen Wetterverhältnisse waren in den letzten Wochen optimal für das Wachstum der Erdbeeren", sagt Obstbauer Josef Kraus. Er und sein Team sind optimistisch eingestellt, die Erdbeerplantage in Lechhausen hat bereits seit vergangenem Freitag täglich von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet. Alle Genießer, die nicht mehr abwarten können, ihre eigenen Erdbeeren auf den regionalen Feldern selbst zu pflücken, können damit bereits loslegen.

Nadine und Philipp Staib waren bereits auf der großen Erdbeerplantage hinter dem Steinmetzbetrieb in der Lechhauser Blücherstraße. Für die junge Familie ist das gemeinsame Erdbeerpflücken ein tolles Erlebnis. Im Supermarkt dagegen lassen sie die Finger von den Erdbeeren aus dem Ausland. "Wir legen sehr viel Wert auf Regionalität. Die Felder in Augsburg sind um die Ecke für uns, man kann selbst bestimmen, welche Erdbeeren einen besonders anlachen und der wichtigste Punkt: Sie schmecken um Welten besser."

Erdbeeren pflücken: Hohe Nachfrage nach regionalen Produkten

Die Nachfrage nach regionalem Obst und Gemüse ist groß, die Preise bei den regionalen Anbietern liegen mit knapp unter zehn Euro pro Kilo aber höher als im Supermarkt. Wer dennoch bereit ist, den Kilopreis der Bauern zu zahlen, bekommt regionale Erdbeeren mit angenehmer Süße, handverlesen und „auch so sortiert, wie wir sie zu diesem Preis kaufen würden“, versichert Johanna Schwendner, Verkäuferin eines Erdbeer-Stands in Lechhausen. Eine Treuekarte und eine Broschüre "Erdbeerliebe" mit Rezepttipps von Obstbauer Kraus gibt es beim Kauf mit dazu.

„Erfahrungsgemäß kann man Erdbeeren auf den Feldern in einem Zeitraum von fünf bis sechs Wochen pflücken“, versichert der Obstbauer. Genauso wie der Saisonbeginn sei auch das Saisonende vom Wetter abhängig und schwer kalkulierbar. "Das beste Wetter ist, wenn es durchwachsen bleibt", erklärt Johanna Schwendner. Mit anderen Worten: Durchgehend 25 bis 28 Grad, nachts darf es auch mal regnen, wenig Wind und viel Sonne.

Lesen Sie dazu auch

Auch andere Landwirte mit Erdbeerfeldern ziehen bei dem frühen Saisonstart mit und öffnen ihre Felder nach und nach für Selbstpflücker. Familie Lunz besitzt in der Region insgesamt drei Felder zum Pflücken, in Augsburg in den Stadtteilen Hammerschmiede und Firnhaberau. Der Schweigerhof schließt sich mit seinen drei Selbstpflücker-Feldern in Göggingen und im Universitätsviertel ebenso an wie der Obsthof Seibold.