Für 1,1 Millionen Euro: Villa im Thelottviertel steht zum Verkauf

Was denkt man eigentlich bei den verantwortlichen Stellen, wenn man geschätzte 3-fache Kosten nach einem Kauf zusätzlich zum Kaufpreis noch aufbringen müsste, um "das Ding" bewohnbar/nutzbar zu machen. Die gesamte Thematik Denkmalsschutz gehört doch meiner Meinung nach auf den Prüfstand, denn wirtschaftlich ist dies in keiner Weise. Was soll/muss/kann ein Eigentümer denn ohne finanzielle Mittel bei solch einer Ruine machen? Im schlimmsten Fall wird er noch nach Gesetz zum Erhalt "verdonnert". Nur ohne finanzielle Mittel, was dann?

