Für die Teilnehmer am Jakobuslauf gibt es eigene Shirts

Der Augsburger Jakobuslauf findet am 23. Juli im Rahmen der Jakober Kirchweih statt. Die Teilnehmer können unter verschiedenen Streckenlängen wählen.

Zwei Jahre lang musste das Gemeinschaftserlebnis coronabedingt ausfallen, in diesem Jahr findet im Rahmen der Jakober Kirchweih wieder der Jakobuslauf unter der Regie des DJK-Diözesanverbands statt. Start ist am Samstag, 23. Juli, um 17.30 Uhr (Schüler) beziehungsweise um 18 Uhr am Jakobsplatz.

5 Bilder Die Lechhauser Kirchweih 2020: Ein kurzer Streifzug in Bildern Foto: Annette Zoepf

Hier können Teilnehmer am Jakobuslauf das Laufshirt kaufen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen dazu das eigens kreierte Laufshirt, das in diesem Jahr weiß mit blauem Aufdruck ist. Schülerinnen und Schüler der Elias-Holl-Schule mit ihrer Lehrerin Andrea Pawlitschko sowie die Organisatoren Manfred Floussek und Simon Marschall präsentieren sie schon mal. Zu kaufen gibt es die Shirts in Vinty’s Secondhand (Oberer Graben 4) zum Preis von 15 beziehungsweise sieben Euro. Darin inbegriffen ist die Teilnahmegebühr für den Lauf, den es der Kondition entsprechend in verschiedenen Längen und auch als Walking-Variante gibt. (bau)