Augsburg

vor 32 Min.

Für eine Silvester-Lasershow in Augsburg fehlt derzeit das Geld

Plus Seit Jahren wird in Augsburg über eine Silvester-Lasershow diskutiert. Die Stadt zeigt sich grundsätzlich aufgeschlossen – bis es so weit ist, kann es aber noch dauern.

Von Stefan Krog

Die Stadt sieht, nachdem das Thema seit Jahren immer wieder diskutiert wird, in diesem Jahr keine Perspektive für eine Lasershow an Silvester in der Innenstadt, sie hält eine solche Veranstaltung mittelfristig aber für möglich. Eine reine Lasershow auf einem Platz oder einer abgesperrten Straße würde wohl um die 30.000 Euro kosten, eine Großveranstaltung mit Rahmenprogramm in Anlehnung an die Sommernächte dürfte mit 300.000 Euro zu Buche schlagen, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU). Man wolle sich nicht mit Wien vergleichen, wo die Lasershow zur Touristenattraktion geworden ist, aber in kleinerem Maßstab sei dies möglich.

