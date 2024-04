Für Freunde von alten Bussen und Trams gibt es attraktive Ziele

Regelmäßig finden in der Wagenhalle an der Blücherstraße Führungen statt.

Von März bis November haben Oldtimer-Freunde an jedem vierten Sonntag im Monat Gelegenheit, an einer fachkundigen Führung durch die Wagenhalle an der Blücherstraße in Lechhausen teilzunehmen. Man kann alte Straßenbahnen und Busse bestaunen. Die nächsten geplanten Führungen sind am 24. April und 26. Mai. Sie beginnen jeweils um 14 Uhr. Der Vorsitzende Walter Nusser informiert Besucher. Außerdem können Besucher im ausgemusterten alten Augsburger Bücherbus am 13. April und 28. April von 13.30 bis 16 Uhr im Angebot des Bücherflohmarkts stöbern.

Höhepunkte der Vereinssaison dürften die gemeinsamen Nostalgie-Spazierfahrten in historischen Straßenbahnen sein. Interessierte haben am 6. April und 4. Mai wieder Gelegenheit dazu. Abfahrt ist am Königsplatz auf dem Bahnsteig B2 jeweils ab 14.05 Uhr, 15.05 Uhr oder 16.05 Uhr. Die Runde geht vom Königsplatz über Staatstheater und Bärenwirt nach Oberhausen, dann über Fischertor, Mozarthaus und Rotes Tor wieder zurück zum Königsplatz.