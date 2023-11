Für sie begann der Augsburger Christkindlesmarkt mit Einbrechern

Seit 23 Jahren arbeitet Sarah Diebold-Gleixner auf dem Christkindlesmarkt. Die Eröffnungsfeier ist für sie immer etwas besonderes - dieses Jahr auch im negativen Sinn.

Wenn bei der feierlichen Eröffnung am Augsburger Christkindlesmarkt mit einem Schlag alle Lichter an den Buden und am Christbaum angehen, dann ist das für Sarah Diebold-Gleixner jedes Jahr ein ganz besonderer Moment. Und das, obwohl sie bereits seit 23 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt arbeitet. Auch am Montagabend, sagt sie, sei sie beim Start wieder aufgeregt gewesen. Allen Grund zur Aufregung hatte sie Stunden später. Denn in der ersten Nacht nach der Eröffnung wurde in ihrem Stand eingebrochen.

Das Areal des Christkindlesmarkts auf dem Rathausplatz ist nachts von einem Zaun abgesichert. Dennoch haben sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt verschafft. Als Sarah Diebold-Gleixner am Dienstagmorgen ihren Steaksemmel-Stand nahe dem Verwaltungsgebäude aufsperrt, sieht sie die Misere. Auf der Rückseite der Bude war in das Lager eingebrochen worden. Der oder die Täter hatten zwei Türen eingetreten. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-2110 an die Polizeiinspektion Augsburg Mitte zu wenden

Einbrecher auf dem Augsburger Christkindlesmarkt machen nur geringe Beute

"Der Schaden hält sich zum Glück in Grenzen", sagt die Schaustellerin am Vormittag danach. Gelassen wendet sie die Steaks, die in der riesigen Pfanne brutzeln. Die Einbrecher hätten lediglich eine Kochjacke und eine Schürze entwendet. "Es ist, wie es ist. Davon lassen wir uns nicht die Laune verderben." Für die gebürtige Augsburgerin ist die Christkindlesmarkt-Zeit immer eine ganz besondere Zeit. Schon als 14-Jährige habe sie ihrem Vater im Glühweinstand geholfen, dann dort 18 Jahre lang gearbeitet. Seit ein paar Jahren nun verkauft sie Steaks und Spießbraten. Am Eröffnungsabend, so erzählt sie, sei sie jedes Mal aufs Neue aufgeregt, ob alles läuft. "Dann aber fällt die Last ab", meint die Schaustellerin und verkauft dem nächsten hungrigen Kunden eine Steaksemmel.

23 Bilder Der Christkindlesmarkt 2023 ist eröffnet Foto: Silvio Wyszengrad, Valterio D'Arcangelo

Der Augsburger Christkindlesmarkt dauert bis zum 24. Dezember und hat jeweils von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr und Freitag und Samstag von 10 bis 21.30 Uhr geöffnet.

