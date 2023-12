Augsburg

Fußgänger-Mittelinseln auf der Ackermann-Straße werden breiter

Plus Die Stadt will an zwei Kreuzungen die Querungsmöglichkeiten für Fußgänger verbessern. Die Stadträte sind sich zwar fast alle einig, dennoch geraten sie sich in die Haare.

Die Stadt will im Zuge von zwei Kreuzungssanierungen auf der Bgm.-Ackermann-Straße im kommenden Frühjahr die teils sehr schmalen Fußgänger-Mittelinseln an den Ampeln verbreitern. Konkret geht es um die Kreuzungen mit der Somme-/Deutschenbaurstraße und der Reinöhl-/Eberlestraße. Dort sind die Inseln in der Mitte der vielbefahrenen vierspurigen Straße, an der Tempo 60 gilt, teils nur 1,80 Meter breit.

Laut Stadt sei eine Querung der Straße für die meisten Bürger bei einer Grünphase zwar in einem Zug möglich, für Senioren oder Schulkinder sei aber teils ein Zwischenstopp auf der schmalen Insel notwendig. Die Grünphase für Autos könne man nicht verkürzen, um Fußgängern mehr Zeit zum Queren zu geben. Andernfalls würde die Grüne Welle dort nicht mehr funktionieren, sodass es Staus und Verspätungen für die Buslinie 32 gäbe.

