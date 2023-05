Augsburg

Fußgängerzone Maxstraße: Nach vier Wochen fällt das Resümee gemischt aus

Der Verkehrsversuch in der Augsburger Maximilianstraße läuft seit etwa einem Monat. Bei Ladeninhabern kommt er unterschiedlich gut an.

Plus Viele Geschäftsinhaber empfinden die Flaniermeile nun als angenehmer. Dennoch gibt es auch Unmut, weil Polizei und Ordnungsdienst einige Kunden schon zur Kasse gebeten haben.

Seit ein kurzer Teil der Augsburger Maximilian- und der benachbarten Straßen Fußgängerzone ist, ist im Skate- und Modegeschäft "Titus" in der Wintergasse einiges anders geworden: "Es kommen immer mehr seltsame Menschen", sagt ein Verkäufer - und meint das positiv. In den vergangenen Wochen seien nicht nur die klassischen Kunden da gewesen, sondern auch viele Touristen. Vor allem samstags sei der Laden jetzt zu allen Zeiten voll, während es vorher über die Mittagszeit Durststrecken gab. Viele Anliegerinnen und Anlieger beobachten seit dem Start des Versuchs genau, wie die autoarme Zone angenommen wird. Ein erstes Resümee.

Im Modegeschäft "Oui" empfinden die Beschäftigten die Maximilianstraße nun als viel freundlicher. Filialleiterin Fatos Kutlucan hätte sich jedoch "eine richtige grüne Oase" vor ihrer Ladentüre gewünscht. Für sie ist auch immer noch zu viel Verkehr in der Einkaufstraße. Was das Geschäftliche betrifft, will sie sich überraschen lassen.

