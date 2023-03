Augsburg

Stadt will Außengastronomie neu regeln: Für Gastro-Tische fallen Parkplätze weg

Plus Künftig sollen Wirte im Sommer auf Auto-Stellplätzen vor dem Lokal Tische und Stühle aufstellen dürfen. Worauf die Augsburger Verwaltung dabei Wert legen wird.

Von Stefan Krog, Ina Marks

Er habe so gehofft, dass er weiterhin auf den beiden Parkplätzen vor seinem Lokal bestuhlen und die Gäste bewirten darf. Rainer Thum von der Sushibar auf dem Kreuz sagt, er sei glücklich über die sich abzeichnende Entscheidung der Stadt. Denn die will nach den Erfahrungen in den Corona-Sommern dauerhaft mehr Freiheiten für die Außengastronomie schaffen. Auto-Stellplätze am Straßenrand sollen künftig jeden Sommer als zusätzliche Bewirtungsfläche genutzt werden dürfen. Bei Augsburger Gastronominnen und Gastronomen wird die Idee mit Freude begrüßt. Zwischen Anfang März und Ende Oktober soll es nach Antrag möglich sein, Tische und Stühle auch auf Stellplätzen vor dem Lokal zu platzieren. Im vergangenen Jahr haben 22 Lokale solche "Schanigärten" eingerichtet, für die jeweils zwei bis vier Parkplätze wegfallen.

Formal wird die Parkplatz-Umnutzung erst am Donnerstag im Stadtrat beschlossen, allerdings ist mit einer Mehrheit zu rechnen. Die Verwaltung merkt an, dass die Bestuhlung in den Parkbuchten zu Wildwuchs geführt habe. Manche Wirte besorgten sich Rankgitter aus dem Baumarkt, viele stellten Warnbaken wie bei einer Baustelle als Begrenzung auf die Straße. Die Stadt fordert jetzt Pflanzkübel im Abstand von zwei bis drei Metern sowie, je nach geltendem Tempo-Limit, ein Gitter, ein Holzpodest auf Gehsteigniveau oder ein befestigtes Geländer. Baustellenbaken soll es nicht mehr geben. An den Ecken müssen aber reflektierende Markierungen angebracht werden.

