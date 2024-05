Augsburg

14:02 Uhr

Gartenhütte in Lechhausen brennt: Feuerwehrmann wird leicht verletzt

Eine Gartenhütte ist am Sonntag in einer Kleingartenanlage in Augsburg-Lechhausen in Flammen aufgegangen.

In einer Lechhauser Wochenendsiedlung geriet eine Gartenhütte in Brand, der Rauch war schon von Weitem zu sehen. Mehrere Feuerwehren rückten an.

Ein größeres Aufgebot der Feuerwehren ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr zu einem Brand in Lechhausen ausgerückt. In der Südtiroler Straße hatte in einer Kleingartenanlage ein Gartenhäuschen Feuer gefangen. Zunächst war von einem Wohnwagen die Rede. Laut mehrerer Notrufe war eine massive Feuer- und Rauchentwicklung aus der Kleingartenanlage zu sehen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand laut Berufsfeuerwehr bereits eine Gartenhütte in Flammen. Die Feuerwehrleute löschten von mehreren Seiten, um ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Bebauungen zu verhindern. Brand in Augsburg-Lechhausen in Kleingartenanlage Aufgrund des zu erwartenden großen Löschwasserbedarfs wurden vorsorglich die Freiwillige Feuerwehr Pfersee und das Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg nachgefordert, heißt es im Bericht. Der Vollbrand und die gezielten Nachlöscharbeiten wurden von vier Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Bei dem Einsatz wurde nach Angaben der Berufsfeuerwehr ein Feuerwehrmann leicht verletzt, er konnte aber nach ambulanter Behandlung seinen Dienst fortsetzen. Zudem wurde ein Hund in Sicherheit gebracht und seinem Besitzer übergeben. Die Brandursache steht bislang nicht fest. Die Polizei ermittelt. (ina)

