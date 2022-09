Gedächtnistrainer motiviert Augsburgs Jungunternehmer

Die Wirtschaftsjunioren luden zum "Speaker Event" im Kongress am Park. Mit dabei: Zwei Männer, die wissen, wie man sich Dinge merkt und sie anpackt.

Wie schafft man es, sich die zwölf deutschen Bundespräsidenten innerhalb von fünf Minuten in der richtigen Reihenfolge einzuprägen? Boris Konrad, Gehirnforscher und Gedächtnistrainer, weiß die Antwort. Dass seine Methode funktioniert, konnten am Donnerstagabend mehrere Hundert Gäste und Mitglieder der Augsburger Wirtschaftsjunioren im Kongress am Park testen. Der Verband für junge Unternehmerinnen, Selbstständige und Führungskräfte hatte zum "Speaker Event" eingeladen. Es ging um den Austausch und die Frage, wie man Innovationen denken und umsetzen kann. Passend dazu gab der zweite Redner, Motivationsexperte Stefan Frädrich, Tipps.

Das Speaker Event (Redner-Ereignis) fand zum zweiten Mal statt, gedacht ist es als Netzwerkertreffen für junge Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte. In lockerer Runde können sich die Gäste mit Firmeninhabern und untereinander austauschen. Im Rahmen von Vorträgen gab es Informationen zu diversen Themen, zum Beispiel zu Führung in Zeiten von New Work, also selbstbestimmtem und -organisiertem Arbeiten. (AZ)