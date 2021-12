Gefälschter Impfausweis fliegt in der Apotheke auf

Zweimal haben am Wochenende Apotheker gefälschte Impfausweise bemerkt. Auf die Benutzer kommen Anzeigen wegen Urkundenfälschung zu.

Zweimal haben aufmerksame Apotheker am Wochenende verhindert, dass Menschen einen gefälschten Impfausweis zu einem digitalen Impfzertifikat umwandeln lassen konnten.

Ein 40-Jähriger legte am Freitag einen Impfausweis zur Ausstellung eines digitalen Impfzertifikats in einer Apotheke in Lechhausen vor. Der Apotheker wurde stutzig, da einige Eintragungen hinsichtlich der Covid-Impfungen fehlerhaft waren. Die Polizei wurde daraufhin über den Vorfall informiert und ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen Urkundenfälschung. Der Verdacht des Apothekers hat sich nach bisherigem Stand bestätigt, so die Polizei.

Ebenfalls am Freitag zeigte eine 30-Jährige in einer Apotheke in Stadtbergen ihren Impfausweis vor, um ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Da der Mitarbeiterin Unstimmigkeiten bei den Covid-Eintragungen auffielen, meldete sie den Vorfall der Polizei. Tatsächlich handelt es sich nach bisherigem Stand um gefälschte Eintragungen. Die Polizei ermittelt nun gegen die 30-Jährige wegen Urkundenfälschung. (att)