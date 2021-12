Gefahr im Verzug: Der Augsburger Perlachturm muss gesperrt werden

Das Perlachturm-Gutachten hat gezeigt, dass es viele marode Stellen an dem Turm gibt. Das Wahrzeichen wird gesperrt, das Klimacamp muss womöglich an einen anderen Platz ziehen.

Aufregung am frühen Abend in Augsburg: Der Perlachturm, der schon seit geraumer Zeit für Besucherinnen und Besucher gesperrt ist, muss nun großflächig abgesperrt werden. Hintergrund: Am Mittwoch wurde das Perlachturm-Gutachten veröffentlicht. Laut Stefan Sieber, Sprecher der Stadt Augsburg, ist im Gebäude Gefahr im Verzug. Offenbar wurden mehr marode Stellen entdeckt, als bisher angenommen wurde. Gerade bei Minustemperaturen könnte es dadurch zu Abplatzungen kommen, Gesteinsbrocken könnten in die Tiefe fallen und Passanten gefährden.

Die Sperrung des Augsburger Perlachturms läuft derzeit. Foto: Ina Marks

Klimacamp muss durch Perlachturm-Sperrung womöglich umziehen

In diesen Minuten wird der Perlachturm deshalb abgesperrt. Das Klimacamp muss womöglich nun auch an einer anderen Stelle seine Zelte aufschlagen.

