Gehsteig vor Wohnung und Praxis von Augsburger AfD-Kandidatin beschmiert

Unbekannte haben den Schriftzug "AfD abwehren" auf den Boden geschrieben und Wurfzettel verteilt. AfD-Bezirkstagskandidatin Gabrielle Mailbeck äußert sich schockiert.

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch den Weg vor der Wohnung von AfD-Bezirkstagskandidatin Gabrielle Mailbeck im Augsburger Univiertel mit einem mehrere Meter messenden Schriftzug " AfD angreifen" beschmiert. Auch vor Mailbecks Ernährungspraxis in Friedberg wurde ein ähnlicher Schriftzug angebracht, versehen mit dem in der Antifa-Szene verbreiteten Schlachtruf "Alerta". In der Nachbarschaft in Friedberg wurden zudem mehrere Flugblätter mit einem Bild von Mailbeck und ihrem Mann unter der Überschrift "AfDler in der Nachbarschaft" verteilt, versehen auch mit der Privatadresse der Familie.

Die Botschaft in den Flugblätter: Die AfD sei eine rassistische Partei, die von den aktuellen Krisen nicht profitieren dürfe. Man dürfe AfD-Mitgliedern "keine Ruhe lassen", so der Aufruf. Mailbeck, die auch Geschäftsführerin der AfD-Fraktion im Augsburger Stadtrat ist, war vor wenigen Wochen als AfD-Direktkandidatin für den Bezirkstag im Augsburger Osten nominiert worden.

AfD-Bezirkstagskandidatin Gabrielle Mailbeck. Foto: AfD

Mailbeck zeigte sich schockiert über die Aktion und ihre Massivität. Als gebürtige Brasilianerin und Mutter eines Babys hätte sie nicht erwartet, wegen ihrer politischen Aktivitäten für die AfD angegriffen zu werden. Neben ihrem Heim seien auch ihre Arbeitsstätte und in letzter Instanz sie und ihre Familie angegriffen worden, sagt sie. Verantwortlich dafür seien Linksextreme.

Augsburger Polizei bestätigt Ermittlungen wegen der Vorfälle

Die Polizei bestätigte, dass Anzeige wegen der Vorfälle erstattet wurde. Ermittelt wird nun nach einem Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch, der Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens unter Strafe stellt. Der entsprechende Paragraf war erst im vorigen Jahr im Zuge der Einführung des Gesetzes zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität verschärft worden, auch um Kommunalpolitiker gegen Anfeindungen zu schützen.

Ermittelt wird auch wegen Sachbeschädigung. Die Augsburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-3810.

