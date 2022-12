Augsburg

06:00 Uhr

Gehwegparken sorgt in Augsburg weiter für Zündstoff

Halb auf Gehwegen geparkte Autos sorgen für Kontroversen in der Stadtgesellschaft.

Plus Baureferent Gerd Merkle sieht beim Thema Gehwegparken erhebliches Konfliktpotenzial auf die Stadt Augsburg zurollen. Es geht unter anderem um Kontrollen.

Augsburgs Baureferent Gerd Merkle ( CSU) sieht beim Thema Gehwegparken noch erhebliches Konfliktpotenzial auf die Stadt und die Bürger zurollen. Wie berichtet hatte die Stadt zuletzt einen Vorschlag gemacht, wie in Straßen, wo das Gehwegparken oft über Jahrzehnte üblich und faktisch geduldet war, künftig vorgegangen werden soll. In manchen Augsburger Straßen, wo noch genug Gehweg-Restbreite bleibt, könnte das Gehwegparken demnach "legalisiert" werden, in anderen wäre es künftig verboten. Das ist de facto schon der Fall, doch weil zuletzt immer häufiger Beschwerden von Fußgängern und Fußgängerinnen kamen, kontrollierten Stadt und Polizei verstärkt.

