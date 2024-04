Geplante Realschule im Osten: Prüfungen dauern bis zum Sommer an

Plus Ob das angedachte Grundstück an der Hans-Böckler-Straße tatsächlich infrage kommt, wird derzeit umfassend geprüft. Die Bürgerinitiative Aktion Lechhausen macht weiter Druck.

Offiziell gibt es zu der geplanten Realschule im Augsburger Osten keinen neuen Sachstand. Die Prüfung des vorgesehenen Grundstücks an der Hans-Böckler-Straße läuft, heißt es von der Stadt. Dennoch machte in den vergangenen Wochen hinter vorgehaltener Hand die Information die Runde, dass der vorgesehene Grund Probleme bereite und womöglich für das angedachte Vorhaben nicht geeignet ist. Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) bestätigt das auf Anfrage nicht. Sie spricht davon, dass das Grundstück "aktuell vertieft geprüft werde", dazu zählten unter anderem Machbarkeitsstudien - eine Untersuchung hinsichtlich der verkehrlichen Anbindung und der Grundstücksverfügbarkeit. Es werde aber auch nach wie vor ein konkretes Interim geprüft.

Der Bedarf für eine Realschule im Augsburger Osten ist groß. Eine Bürgerinitiative gründete sich, um die neue Realschule im Augsburger Osten voranzubringen. Die Mitglieder der „Aktion Lechhausen – Realschule jetzt“ sammelten bereits Unterschriften, informierten an Ständen oder bei Versammlungen. Roman Mönig, einer der Initiatoren der Initiative, versteht die Untersuchung der Grundstücksverfügbarkeit nicht. "Dabei handelt es sich doch um ein städtisches Grundstück." Er findet das Areal an der Hans-Böckler-Straße "ideal". Für das angedachte Vorhaben gebe es wohl im Augsburger Osten kein besseres Grundstück.