Augsburg

vor 26 Min.

Geplanter Süchtigentreff: Bürger treiben bei Versammlung die Stadt vor sich her

Die Aktionsgemeinschaft "Unser Oberhausen" um die Initiatoren Maximilian-Philipp Walser und Alexander Ferstl will den Süchtigentreff in St. Johannes verhindern.

Plus Die Aktionsgemeinschaft "Unser Oberhausen" will den geplanten Süchtigentreff in St. Johannes unbedingt verhindern. Am Ende könnten die vielen Anträge vergebens sein.

Von Jonas Klimm

Es gab viel Redebedarf am Donnerstagabend im Pfarrsaal von St. Konrad. Bereits 20 Minuten vor Beginn der Bürgerversammlung waren alle 150 vorgesehenen Sitzplätze belegt. Weitere Gäste mussten mit Stehplätzen am Rand und hinter der Bestuhlung vorliebnehmen. Grund des zahlreichen Erscheinens war vor allem die Diskussion um den geplanten Süchtigentreff im Pfarrzentrum von St. Johannes. Die kürzlich ins Leben gerufene Aktionsgemeinschaft "Unser Oberhausen" mobilisierte ihre Unterstützer, um den Standort im Südosten Oberhausens zu verhindern. Für ihre Anträge bekamen die Initiatoren Alexander Ferstl und Maximilian-Philipp Walser eine breite Unterstützung vom Plenum. Der Stadtrat muss sich nun damit befassen.

'I love my hood Oberhausen', auf Deutsch "Ich liebe mein Oberhausen" – mit bedruckten T-Shirts zeigten die Unterstützer der Aktionsgemeinschaft Präsenz im vollen Pfarrsaal. Ferstl und Walser sammelten die Anträge aus den Reihen des losen Verbundes und übergaben sie gebündelt an Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Hauptanliegen bleibt, den geplanten Süchtigentreff in St. Johannes zu verhindern. Der erste Antrag beinhaltet ein komplettes Ende der Planungen rund um die Kirche. So heißt es: "Der Standort St. Johannes für ein neues Suchthilfekonzept der Stadt Augsburg wird nicht weiterverfolgt."

