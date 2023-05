200 statt 120 km/h: Polizei stoppt Raser auf der A8 bei Gersthofen

Auf der Autobahn 8 sind ein Mercedes und ein Porsche im Bereich Gersthofen (Landkreis Augsburg) viel zu schnell unterwegs. Was die Verantwortlichen nun erwartet.

Die Polizei hat am vergangenen Sonntag zwei Personen gestoppt, die mit ihren Fahrzeugen viel zu schnell auf der Autobahn 8 unterwegs waren. Wie es in einer Mitteilung heißt, überholten der Mercedes und der Porsche gegen 18 Uhr eine zivile Polizeistreife bei Gersthofen. Da sie deutlich zu schnell waren, folgten die Beamten den beiden Autos und setzten eine Videomessanlage ein.

Polizei stoppt Raser auf A8 bei Gersthofen (Landkreis Augsburg)

Das Ergebnis: Die Autos fuhren mit knapp 200 Kilometern pro Stunde – in einem Bereich, in dem zwischen 8 und 20 Uhr nur 120 km/h erlaubt sind. Wie die Polizei mitteilt, erwarten die 35-jährige Mercedesfahrerin nun ein Bußgeld von rund 600 Euro und ein Fahrverbot. Der 50-Jährige, der am Steuer des Porsche saß, muss mit 700 Euro Geldstrafe sowie ebenfalls einem Fahrverbot rechnen. (kmax)