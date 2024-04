Geschichtsunterricht im Taxi: Wie Jiri Miller Gästen Augsburg nahebringt

Jiri Miller spürt eine große Liebe zu Augsburg, weshalb er in seinem Taxi eine besondere Stadtführung anbietet. Wohin er seine Gäste fährt.

Geschichte kann manchmal staubtrocken sein. Kennen wir aus dem Schulunterricht. Wir erinnern uns dann an den früheren Schulunterricht, der Lehrer warf mit Jahreszahlen um sich - vor Christus, nach Christus - und die Augen wurden immer schwerer. Und Begriffe wie Renaissance, Barock, Gotik und Rokoko waren als Schüler ebenso wenig inspirierend wie die alten, toten Männer Luther, Fugger oder Mozart. Erst nach der Schule wurde durch spannende Bücher und Verfilmungen Geschichte zum Lieblingsfach. Leider zu spät. Also es kommt darauf an, wie und wer Geschichte präsentiert. Jiri Miller hat ein Gespür dafür, wie er sie verständlich und dramatisch verpacken kann. Darauf ist er spezialisiert. Dabei ist Miller weder Uni-Professor noch Historiker. Miller ist von Beruf Taxifahrer und hat sozusagen eine kleine Marktlücke entdeckt. Er bietet von Montag bis Donnerstag in seinem Taxi eine Stadtführung an, die am Rathaus beginnt.

Dabei ist Miller gar kein echter Augsburger. Er ist vor 40 Jahren aus der ehemaligen Tschechoslowakei gekommen und lebt seither in Augsburg. Im blauen T-Shirt mit dem aufgedruckten Wahrzeichen der Stadt, der Zirbelnuss, wartet er mit dem Taxi. "In Prag war ich Reisebürokaufmann. Als ich dann in Augsburg war, habe ich weiterhin in dieser Branche gearbeitet, erzählt Miller. Beschäftigt war er auch im amtlichen bayerischen Reisebüro (abr). Ältere Augsburger werden sich daran erinnern, dass abr hatte seinen Sitz gegenüber vom Hauptbahnhof. Doch die Arbeitszeiten waren Miller ein Dorn im Auge. Zumindest mit dem Samstagsdienst hatte er seine Probleme.

Millers Liebe zu Augsburg wuchs von Tag zu Tag

"Ich habe beim TC Schießgraben Tennis gespielt. Ohne Tennis konnte ich nicht atmen und nicht leben und am Samstag hatten wir oft unsere Spiele", sagt der Rentner lachend. In Sachen Tennis hatte er im Jahr 1989 seinen großen Auftritt: "Bei der Daviscup-Partie zwischen Boris Becker und Andre Agassi war ich Linienrichter", so Miller, der sein Alter nicht verraten will. Er hat sich schließlich selbstständig gemacht. "Dann habe ich mir eine Taxifahrerlizenz erworben und das macht mir Spaß bis heute." Seine Liebe zu Augsburg wuchs von Tag zu Tag. "Ich habe mich immer wieder in die Geschichte der Stadt eingelesen und dachte mir: Wahnsinn das ist nach Trier die zweitälteste Stadt in Deutschland, und habe gelesen, dass die Stadt durch Kaiser Augustus im Jahr 15 vor Christus gegründet wurde. Seinem Hobby, "die Geschichte Augsburgs", blieb er bis zum heutigen Tag treu. "Mir geht es einfach darum, viel über Augsburg zu wissen und dieses Wissen will ich weiter vermitteln. Ich muss zugeben, als Jugendlicher habe ich mich für Architektur und Geschichte nur wenig interessiert." Aber die Zeiten haben sich für ihn geändert. Mit dem aktiven Tennis hat er auch nicht mehr so viel am Hut.

Stadtführung durch Augsburg im Taxi: Der Weg führt zum Mozarthaus

Aus Miller sprudelt es nur so heraus. Egal, ob es um die Welser, die Fugger oder ob es um den Baumeister Elias Holl geht, Miller ist ein lebendiges Lexikon. Seine Fahrten führen über den Dom, den er ehrfürchtig nur die Kathedrale nennt. "Der älteste Kern der Stadt. Hier auf der Südseite der Kathedrale ist auch die älteste Glasmalerei der Welt", weiß Miller. Der Weg meistens im ersten Gang führt zum Mozarthaus, über die Festungsanlage Lueg ins Land am oberen Graben vorbei oder dann wieder rauf zu St. Ulrich und Afra. Zwischendurch schwärmt er vom weltweit einzigartigen Wassermanagement-System von Augsburg. 2019 wurde es zum Unesco-Welterbe ernannt. Miller fährt auf Wunsch zum Textilmuseum oder berichtet, wie früher die Textilindustrie Augsburg geprägt hat. "Die meisten Leute, die mit mir fahren, sind schon älter und haben oft eine Behinderung, was das Laufen angeht. Oder manchmal fahre ich auch Geschäftsleute, die nur wenig Zeit haben." Jüngere Menschen sind eher die Ausnahme.

"Einmal hatte ich eine Frau mit einem Kleinkind, aber da war das Interesse nicht so groß. Ich denke, die wollte einfach nur eine Stunde in meinem Taxi überbrücken. Das macht dann keinen großen Spaß", gibt er zu. Für eine Stunde verlangt Miller 60 Euro. Die Anzahl seiner Fahrten ist allerdings überschaubar. "Im Winter geht fast gar nichts. In den restlichen Monaten sind es so ein bis zwei Fahrten. Das Problem ist, das kaum einer weiß, dass es so etwas gibt." Seit 2005 arbeitet Miller allerdings für die Regio Augsburg am Wochenende auch als Stadtführer. "Das sind dann Gruppenführungen, die stehen immer unter einem bestimmten Motto. Auf den Spuren von Fugger, Mozart oder Bertolt Brecht. Ich führe auch die Leute durch den wunderschönen Goldenen Saal. Manchmal habe ich auch drei Führungen an einem Tag." Auch das hat er von der Pike auf gelernt: "Ich habe immer wieder Seminare belegt und wurde laufend geschult." Zeit für andere Hobbys nimmt er sich dennoch. "Ich lese gern und interessiere mich natürlich auch für Sport. Hauptsächlich für Fußball und ich gehe ab und zu auch zum FCA. Fit hält er sich auf dem Fahrrad. "Zuletzt bin ich mit meiner Tochter nach Thierhaupten geradelt. Das waren dann auch hin und zurück 40 Kilometer." Mit dem E-Bike? Miller lacht: "Natürlich nicht. Da würde ich mich ja schämen."

Info: Wer in der Zeit von Montag bis Donnerstag eine Taxi-Tour buchen will, kann sich unter der Nummer 0178/1343577 oder unter der Mailadresse jirimiller7@gmail.com bei ihm melden.