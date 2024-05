Augsburg

vor 54 Min.

Gespräche zu möglicher Karstadt-Rettung in Augsburg laufen

Plus In einer Schaltkonferenz beraten Vermieter und Kaufhauskette unter Vermittlung von Stadt Augsburg und Freistaat. Ein Durchbruch scheint aber weit entfernt.

Von Stefan Krog

Unter der Vermittlung von Stadt und Wirtschaftsministerium hat es am Montag noch mal ein Gespräch zur Rettung des Augsburger Karstadt-Standortes gegeben. Vertreter von Karstadt und vom Gebäudeeigentümer Solidas berieten in einer Schaltkonferenz über Möglichkeiten, wie der Kaufhausbetrieb doch noch fortgesetzt werden könnte.

Allerdings scheint eine Einigung, das hatte sich schon kurz nach der Verkündung der Schließungspläne abgezeichnet, einigermaßen schwierig zu sein. Inhalte des Gesprächs wurden nicht bekannt, Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) sagte auf Anfrage aber, sie habe beide Seiten aufgefordert, noch mal in sich zu gehen. Solidas soll demnach darüber nachdenken, ob es doch noch Möglichkeiten gibt, Karstadt bei der Miete entgegenzukommen. Karstadt Galeria Kaufhof wiederum solle prüfen, ob die Entscheidung, sich aus Bayerns drittgrößter Stadt zurückzuziehen, unumgänglich ist. Karstadt, so Weber, sei inzwischen ja das einzige Warenhaus am Standort und damit ohne Konkurrenz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen