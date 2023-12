Augsburg

vor 58 Min.

Gestiegene Preise: Fällt Weihnachten in Augsburg heuer kleiner aus?

Plus Die gestiegenen Lebenshaltungskosten wirken sich auf die Kauflaune der Augsburger aus. Warum Einzelhändler trotzdem optimistisch sind.

Von , Tassilo Foster Jonas Klimm , Tassilo Foster

Alois Oberländer ist ein typischer Vertreter seiner Generation. Der 72-Jährige kauft vor Ort ein, dem Onlinehandel steht er skeptisch gegenüber. "Im Laden gibt es mehr Geschenkinspiration, ich komme dabei auf bessere Ideen", sagt er. So werde er es auch bei den Weihnachtsgeschenken in diesem Jahr handhaben. Eines trübt Oberländers Einkaufslust aber: "Die gestiegenen Preise sind mir heuer viel stärker bewusst, als in den vorherigen Jahren", sagt er. Das sei überall spürbar. Sparen werde er aber einer Stelle nicht: bei den Geschenken für die Enkel. "Das ist mir am wichtigsten, dafür zahle ich auch, wenn die Preise höher sind." Dennoch: Für viele Einzelhändler sind es gerade schwierige Zeiten, weshalb sie mit etwas Sorge aufs Weihnachtsgeschäft blicken.

Kunde Oberländer steht mit seiner Haltung nicht allein da. "Eines können wir schon jetzt sagen: Bei Kindern und Enkeln wird beim Weihnachtseinkauf keinesfalls gespart", erklärt Andreas Gärtner, Bezirksgeschäftsführer Schwaben beim Handelsverband Bayern (HBE). Die Einstellung bei vielen sei: "Ich gönne mir, dass ich meinen Liebsten eine Freude mache." Ansonsten sei aktuell bei Verbrauchern in Augsburg eine "gewisse Kaufzurückhaltung" festzustellen, so Gärtner. "Die Situation war in den letzten Wochen nicht ganz einfach."

