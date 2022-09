Ghostwriterin für Promi-Köche: Sie schreibt Rezepte nicht allein für die Stars

Plus Susann Kreihe schreibt mehrere Kochbücher pro Jahr. Die Augsburgerin war auch schon als Ghostwriterin für die Köche Johann Lafer und Frank Rosin tätig.

Wer sich mit Susann Kreihe über das Kochen unterhält, merkt schnell, dass es für sie ein schier unerschöpfliches Thema ist. Seit Jahrzehnten befasst sich die 41-Jährige mit verschiedenen Herangehensweisen in der Küche und der Weiterentwicklung von Rezepten. Nach einigen Stationen, unter anderem als persönliche Assistentin von Fernsehkoch Johann Lafer, wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit, ist heute als Rezeptautorin tätig und schreibt pro Jahr zwischen zwei bis vier Kochbücher.