Glasfaserkabel-Unternehmen OFS entlässt 135 Mitarbeiter in Augsburg

Plus Das Unternehmen OFS Fitel gibt den Standort Augsburg nahezu komplett auf. Lediglich für 14 Mitarbeiter im Service-Bereich gibt es Perspektiven. So begründet die Firma den Schritt.

Schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort Augsburg: Das Unternehmen OFS Fitel gibt den Standort nahezu komplett auf. OFS ist im Glasfaserkabel-Geschäft tätig. Man entwickelt und produziert Glasfaserkabel für die Telekommunikation und Datenübertragung. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter von technologisch hochwertigen Lösungen. Die OFS Gruppe ist Teil des Furukawa Electric Konzerns (Japan). In Augsburg gehen nun die Lichter aus. Lediglich eine Service-Mannschaft wird weiter im Einsatz sein. Die Fertigung wird stillgelegt. Diese Mitarbeiter sind ab sofort freigestellt, bestätigt die Unternehmensführung. Sie begründet auch das Aus.