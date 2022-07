Gletscher-Unglück: Wie Bergsteiger den Klimawandel bei Touren berücksichtigen

Plus Der tödliche Gletscherabbruch in den Dolomiten bewegt auch Augsburger Bergsteiger. Zwei Tourengeher erzählen, wie sie mit den Folgen der Erderwärmung umgehen.

Ja, der Schreck sitzt tief, gibt Helmut Schmidt zu. Der Ausbilder des Deutschen Alpenvereins, Sektion Augsburg, hat selbst schon mal die Marmolata, den höchsten Berg der Dolomiten, bestiegen. Dort sind am Sonntag bei einem verheerenden Teilabbruch des Gletschers mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Gewaltige Geröll- und Eismassen hatten die Bergsteiger mit sich gerissen. Über zehn Menschen gelten nach wie vor als vermisst. Experten sehen als Grund für die Katastrophe die Folgen des Klimawandels. Wegen steigender Temperaturen schmilzt das Gletschereis in den Bergen davon. Sowohl DAV-Ausbilder Schmidt als auch Alexander Scherl von der Alpinschule Augsburg berücksichtigen den Wandel schon länger bei ihren Touren-Planungen.