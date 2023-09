Brandstiftung: Müllcontainer gehen in Flammen auf

Einen Fall von Brandstiftung in Augsburg-Göggingen meldet die Polizei. In der Franzesbadstraße sind zwei Müllcontainer angezündet worden.

Zwei Müllcontainer sind in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr in der Franzesbadstraße in Göggingen in Brand gesteckt worden, so berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Göggingen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821-323-2710 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (ina)