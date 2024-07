Mähfahrzeug brennt: Fahrer der Stadt Augsburg verhindert Schlimmeres

Gerade noch hat der 41-jährige Angestellte der Stadt das hohe Gras an der Wertach gemäht, jetzt, am Montagvormittag, steht er fassungslos vor dem ausgebrannten Hangschlepper. Von dem landwirtschaftlichen Multifunktionsfahrzeug ist nur noch ein schwarzes Gerippe übrig, der Geruch von verbranntem Gummi liegt in der Luft. „Fahrzeug in Vollbrand“ hatte die Polizei kurz nach 10 Uhr gemeldet. Der Vorfall passierte in Göggingen im Waldmeisterweg nahe der Wertachbrücke. Offenbar hat der Arbeiter durch sein umsichtiges und blitzschnelles Handeln Schlimmeres verhindert.

Der 41-Jährige nimmt einen Schluck aus seiner großen Spezi-Flasche. Eigentlich wollte er mit dem Spezi noch löschen, als das Fahrzeug zu qualmen begann, berichtet er. Doch dann habe er schnell erkannt, dass da nichts mehr zu retten sei. Dabei hatte der Montagmorgen als ganz normaler Arbeitstag begonnen.

Feuerwehreinsatz in Augsburg-Göggingen an der Wertach

Die Wiese zwischen der Kleingartenanlage und der Wertach musste gemäht werden. Zuständig dafür ist die städtische Wasser- und Brückenbauabteilung, die im Tiefbauamt angesiedelt ist. Erst im letzten Jahr, so berichtet der Vorgesetzte des Arbeiters, habe die Stadt für solche Arbeiten einen sogenannten Hangschlepper beschafft. „Das Fahrzeug ist 150.000 Euro wert“, berichtet er. Es war so viel wert, denn übrig bleibt ein Totalschaden. „Was da alles hätte passieren. Er hat super reagiert“, lobt der Werkmeister den Kollegen.

Als dieser nämlich während der Arbeit merkte, dass Rauch aus dem Fahrzeug aufstieg, lenkte er es so schnell wie möglich weg von der gemähten Wiese auf einen angrenzenden Kiesparkplatz. „Dort ging es sofort in Flammen auf“, schildert der Arbeiter, der einen Notruf absetzte. Die Freiwillige Feuerwehr Göggingen kam und löschte. Wenn sein Mitarbeiter nicht so geistesgegenwärtig gehandelt hätte, betont der Vorgesetzte, hätte das Feuer auf den angrenzenden Wald und auf die Kleingartenanlage übergreifen können. Noch kann sich der 41-Jährige über das Lob nicht freuen. Zu tief sitzt der Schreck in seinen Knochen.