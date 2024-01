Groß-Demo in Augsburg soll Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen

Das Bündnis für Menschenwürde plant eine große Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf dem Augsburger Rathausplatz. Demo-Termin ist am Samstag, 3. Februar.

Das Bündnis für Menschenwürde ruft zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf. Sie findet am Samstag, 3. Februar, um 14 Uhr auf dem Rathausplatz in Augsburg statt. "Es ist allerhöchste Zeit, dass wir als Gesellschaft gemeinsam und laut für unsere Demokratie und Vielfalt in unserer Friedensstadt Augsburg einstehen", heißt es in einer Erklärung.

Demo gegen Rechtsextremismus auf dem Rathausplatz Augsburg geplant

Im Aufruf sagen die Organisatoren zudem: "Wir alle müssen jetzt aufstehen gegen Rechtsextremismus, wir müssen uns gemeinsam gegen die anhaltenden Entwicklungen stemmen, die nicht erst seit dem von #correctiv aufgedeckten Geheimtreffen eine reale Gefahr für unsere Demokratie und viele Menschen in unserem Land sind." Wenn man es jetzt nicht tue, könne es bald zu spät sein. Eine Wiederholung der Geschichte könne und dürfe nicht sein. Das Motto der Veranstaltung lautet: „Augsburg gegen Rechts – für Vielfalt und Demokratie“.

Zuletzt gab es am vergangenen Sonntag eine Kundgebung in Augsburg. Mehr als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen. Aufgerufen hatten die Nachwuchsorganisationen von Grünen und SPD. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sprach. (möh)