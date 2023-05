Große Oper, kleine Insekten, ein Flohmarkt: Das ist das Wochenende

Endlich: Es soll wärmer und freundlicher werden. Das Wochenende verspricht schon deshalb, ein besonderes zu werden. Vom 19. bis 21. Mai ist in Augsburg aber auch allerlei geboten. Hier ein Überblick für alle, die die freien Tage nicht nur auf Balkon oder Terrasse verbringen wollen:

. Mit dem Sound der 80er ab 23 Uhr. Im Mo Club am Afrawald gibt es am Freitag „für alle Ladies“ sogar freien Eintritt. Wenn das kein Angebot ist. Start um 22 Uhr.

„Dancing with myself“. Das ist doch mal ’ne Ansage für Freitag in der Kantine am

Jazz: Freitagnacht kann man sich ganz der Jazz Mai Nacht hingeben. Für den schlappen Preis von 12 Euro kann man in zehn Lokalen - vom Jazzclub über das Le Coq bis zum CityClub - zehn Bands wie Digilogue erleben. Beginn 19.30 Uhr, alle Infos unter jazz-club.de

Volksmusik: Nein, im Kulturcafé Neruda in der alten Gasse gibt es keine Schunkelmusik. „10 Jahre Musique in Aspik“ steht für Freitag, 20.30 Uhr, auf dem Programm und es geht International zu.

Mozartfest: Das Mozartfest geht schon wieder zu Ende. Am Freitag mit „Solo Mozart“, am Samstag heißt es „Many Loves, One Voice“ und am Sonntag „Passion“ eine imaginäre Oper in fünf Akten. Alles im Kleinen Goldenen Saal, Beginn am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Infos unter mozartstadt.de

Klassik: Ein „Geister-Trio“ erinnert am Samstag, 20 Uhr, an den Komponisten John van Buren“. Und zwar im Rokokosaal im Fronhof unter dem Motto „Ein Amerikaner in Augsburg. Buren war Dozent an der Musikhochschule Nürnberg/Augsburg, er starb 2022. Karte an der Abendkasse.

Internationaler Museumstag: Am Sonntag ist Internationaler Museumstag. Das heißt, der Eintritt in den Museen ist frei. Und es gibt viele Führungen. Zum Beispiel beim Hollstadel am Proviantbach. Es ist wahrscheinlich eines der ältesten Bauwerke im Proviantbachquartier. Treffpunkt am Sonntag, 10 Uhr, auf dem Hof des Gebäudes an der Johannes-Haag-Straße 27. Auch der Bahnpark ist am Sonntag von 10 bis 16 Uhr dabei.

Oper: Große Premiere im Staatstheater. Am Sonntag, 18 Uhr, kommt Beethovens Oper „Fidelio“ im Martinipark auf die Bühne. Mit der wunderbaren Sally du Randt als Leonore. Es gibt noch Karten unter staatstheater-augsburg.de/karten

Komik: „Schönheit braucht Platz“ behauptet aus gutem Grund Chris Tall am Samstag, 20 Uhr, in der Schwabenhalle. Er ist ein deutscher Stand-up-Comedian und bekam 2016 den deutschen Comedypreis als bester Newcomer.