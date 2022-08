Großer Kran an der Brandruine in der Karolinenstraße: Was hat es damit auf sich?

Im Herzen der Augsburger Innenstadt steht ein großer Baukran. Sein Aufbau war nicht ohne – und vollzog sich in einer spektakulären Nachtaktion.

Es kommt auch nicht alle Tage vor, dass ein großer Baukran mitten in der Augsburger Innenstadt steht. Seit Samstag tut er es. Der Kran ist hinter der Brandruine in der Karolinenstraße nun einsatzbereit. Vorausgegangen war eine spektakuläre nächtliche Aktion.

Spektakuläre Nachtaktion in Augsburg: Baukran wird aufgebaut

Zunächst hievte ein Autokran Kranteile von der Steingasse aus über die Häuser hinweg in die Haus-Ruine. Der leuchtende Stern, der besonders auffiel, war der Scheinwerfer an der Kranspitze. Im Laufe der Nacht wurde mit ihm ein Baukran im Inneren des abgebrannten Hauses in der Karolinengasse 15 montiert.

Der leuchtende Stern war der Scheinwerfer an der Kranspitze. Foto: Klaus Rainer Krieger

Der Kran wurde mehrere Stunden lang aufgestellt. Daher war auch der Straßenzug vom Rathausplatz zur Steingasse gesperrt. Passanten kamen kurz nach 19 Uhr am Freitagabend nicht mehr vorbei. Der Aufbau war ein regelrechter Kraftakt, wobei es sich um ein eingespieltes Team handelte.

In einem versteckt liegenden Innenhof steht der Kran. Foto: Michael Hörmann

Die Arbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. So hatte es die Stadt Augsburg frühzeitig angekündigt. Am Samstag war aber alles fertig. Der Durchgang zur Steingasse war frei. Der Kran wird jetzt für Arbeiten am schwer beschädigten Haus in der Karolinenstraße benötigt. Der Zugang erfolgt über das Dach.