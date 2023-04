Grün in der Augsburger Innenstadt: Mehr Mut zu Bäumen

Plus Dass die Stadt weiter Bäume auf dem Rathausplatz ablehnt, ist ein Fehler. Stadtgrün wird wegen des Klimawandels immer wichtiger, nicht erst in Zukunft, sondern jetzt.

Der Vorstoß der Alt-Augsburg-Gesellschaft für Bäume auf dem Rathausplatz scheint ziemlich schnell im Sande zu verlaufen. Zumindest kann man die Signale, die von der Stadt kommen, so deuten. Die Verwaltung verweist darauf, dass man sich schon in der Vergangenheit gegen Bäume dort entschieden habe - unter anderem, weil die Bäume dem Christkindlesmarkt im Weg stehen könnten. Es ist bedauerlich, dass die Stadt hier an alten Positionen festhält und nicht doch noch einmal über mehr Grün auf dem Rathausplatz nachdenkt. Denn die Situation hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Der Klimawandel mit seinen immer heißeren Sommern ist längst Realität.

Bäume im Herzen Augsburgs: So könnte nach einem Vorschlag der Alt-Augsburg-Gesellschaft der Rathausplatz künftig aussehen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Das Stadtgrün wird immer wichtiger, nicht erst in der Zukunft, sondern jetzt - weil es einen kühlenden Effekt hat und Schatten spendet. Die schwarz-grüne Stadtregierung könnte an dieser Stelle Mut und Weitsicht beweisen. Nicht nur auf dem Rathausplatz, auch in der Maximilianstraße sollten Bäume kein Tabu sein. Baumreihen am Rand des Rathausplatzes würden sich vielleicht auf die Anordnung mancher Stände des Christkindlesmarktes auswirken. Doch das ließe sich mit gutem Willen sicher lösen. Für den nördlichen Teil der Innenstadt gibt es bereits konkrete Ideen, an welchen Stellen hunderte Bäume gepflanzt werden könnten. Dem sollte möglichst bald ein ambitioniertes Konzept für den Rest der Innenstadt folgen.

