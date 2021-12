Augsburg

17:10 Uhr

Gut 700 Menschen demonstrieren auf dem Plärrer gegen die Corona-Maßnahmen

Am Samstag wurde in Augsburg erneut gegen Einschränkungen und Impfpflicht demonstriert. Die Veranstaltung begann auf dem Plärrer, verlagerte sich aber später ins Zentrum.

Von Jan Kandzora

Mehrere hundert Menschen haben am Samstagnachmittag auf dem Plärrergelände gegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie und speziell eine mögliche Impfpflicht mit Corona-Impfstoffen protestiert. Die Veranstaltung begann um 14 Uhr und war als "offenes Mikrofon" angemeldet, bei der Teilnehmer zu den Demonstranten sprechen konnten. Nach Polizeiangaben demonstrierten etwa 700 Menschen auf dem Plärrer. Die Veranstaltung verlief friedlich, zu größeren Verstößen, etwa gegen die Abstandspflicht, kam es den Angaben zufolge nicht. Am Rande des Geländes an der Langenmantelstraße fand eine kleine Gegenkundgebung statt, an der etwa ein Dutzend Menschen teilnahm.

