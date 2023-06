Gute Aussichten: Fünf Orte, die schöne Ausblicke auf Augsburg bieten

Plus Manchmal tut es einfach gut, sich die Dinge von oben anzuschauen. Unsere Lieblingsorte, um schöne Aussichten auf Augsburg zu genießen.

Von Friedbergs Stadtmauer aus über die Großstadt schauen

Es sind nur wenige, dafür aber steile Meter, die einen den Friedberger Berg nach oben zur Stadtmauer führen. Doch der Aufstieg lohnt sich und ist schon Teil des Ziels. Denn jeder Meter, den man weiter nach oben kommt, wird belohnt: mit einer wunderbaren Sicht über Augsburg. Wer oben angekommen ist, biegt am besten direkt links auf den Weg entlang der Stadtmauer ein. Gleich zu Beginn gibt es einen gekiesten Platz neben alten Mauern, von dem aus man einen tollen Blick über Augsburg hat. Vor dort aus kann man markante Punkte wie die Hochhäuser des Schwabencenters ebenso ausmachen wie Rathaus oder Müllverbrennung.