Augsburgerin steckt versehentlich Hecke des Nachbarn in Brand

Eigentlich wollte eine Augsburgerin Unkraut bekämpfen. Die Aktion lief aus dem Ruder.

Sie wollte die gepflasterte Garagenzufahrt von Unkraut befreien. Dazu hat eine 44 Jahre alte Frau am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Von-Ysenburg-Straße im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede einen Propangasbrenner benutzt. Als sie im Bereich zum nächsten Grundstück das Unkraut verbrannte, geriet versehentlich die Thuja-Hecke des Nachbarn in Brand.

Nur weil Anwohner sofort mit einem Gartenschlauch zu löschen begannen, konnte laut Polizei ein großflächiger Heckenbrand und ein Übergreifen der Flammen auf die Garagenbedachung verhindert werden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht. Der Schaden an der Hecke wird auf rund 500 Euro beziffert.

Aufgrund der aktuell anhaltenden Hitze und Trockenheit weist die Polizei in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Arbeiten dieser Art nur unter dementsprechenden Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden sollten. (ina)

