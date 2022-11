Hasen-OP statt Schule: Was die Uniklinik am Buß- und Bettag bot

Schulkinder haben am Buß- und Bettag frei. Das stellt berufstätige Eltern vor ein Betreuungsproblem. Die Uniklinik hat sich deshalb etwas einfallen lassen.

Notfall im Augsburger Universitätsklinikum: Kuschelhase Hoppel muss auf den OP-Tisch. Beim Springen hat er sich das Ohr verstaucht. Unter der Anleitung von Ärztin Steffi bringt die 6-jährige Nia eine Schiene an, um das Ohr zu stabilisieren. Stattgefunden hat die Behandlung am Mittwoch beim Buß- und Bettag-Programm "Bring Dein Kind mit in die Arbeit" der Uniklinik Augsburg. 44 Kinder im Grundschulalter sind in drei Gruppen aufgeteilt worden und haben im Laufe des Vormittags sechs verschiedene Stationen in Form einer Schnitzeljagd durchlaufen. Die "Hasen-OP" ist eine davon gewesen.

Kinder erhalten Einblick in ein Krankenhaus

Organisiert wurde die Aktion von der Koordinatorin des Familienbüros, Corinna Löffler. Mit dem Angebot will das Universitätsklinikum ein Zeichen zur Unterstützung von Eltern mit schulpflichtigen Kindern setzen. Viele Eltern müssten sonst extra Urlaub nehmen, um ihre Kinder an diesem schulfreien Tag zu betreuen, sagt Diana Zapf-Deniz von der Stabstelle Unternehmenskommunikation.

Doch nicht nur für die Eltern sei der Tag eine gelungene Aktion gewesen. Die Kinder haben einen Einblick in das Krankenhaus bekommen – vom Hubschrauberlandeplatz bis zur Besichtigung eines Rettungswagens war vieles geboten. Das Angebot wurde laut Löffler begeistert angenommen. Sie kündigt an, dass es für das kommende Jahr eine ähnliche Aktion am Uniklinikum geben werde.