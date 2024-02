Einsatz am Kraftwerk: 70-Jähriger wird im Lochbach entdeckt

Ein Mann ist in Augsburg-Haunstetten aus dem Lochbach gerettet worden. Ein Zeuge hatte offenbar bei einem Kraftwerk einen Fuß bemerkt.

Zu einem Einsatz am Lochbach im Augsburger Stadtteil Haunstetten sind am Mittwochnachmittag Polizei und Feuerwehr gerufen worden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, wurde ihr gegen 14.20 Uhr gemeldet, dass sich eine Person in dem Bach befinden würde. Nach Informationen unserer Redaktion hat ein Zeuge am Rechen eines dortigen Kraftwerks einen Fuß bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Tatsächlich fanden diese dort einen Mann. Er wurde aus dem Bach geborgen und ins Klinikum gebracht. Laut Polizei handelt es sich um einen 70-Jährigen. Wie in solchen Fällen üblich hat die Kripo die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben der Polizei sei aktuell ein Unfallgeschehen denkbar. Zu dem Gesundheitszustand des Mannes wurden keine Angaben gemacht. (ina)