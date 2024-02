Aus Lochbach gerettet: Mann nicht ansprechbar

Der Mann, der aus dem Lochbach im Augsburger Stadtteil Haunstetten gerettet worden war, gilt als schwerstverletzt. Es gibt Fragen.

Ein Mann in Not ist am vergangenen Mittwoch in Haunstetten aus dem Lochbach gerettet worden. Nach Informationen unserer Redaktion hatte ein Anwohner am Rechen eines Kraftwerks einen Fuß entdeckt und sofort den Notruf getätigt. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr rückten an und fanden dort tatsächlich einen Mann. Er wurde aus dem Wasser gerettet und ins Klinikum gebracht.

Schwerstverletzter in Haunstetten aus Rechen in Lochbach gerettet

Wie die Polizei jetzt berichtet, gilt der 70-Jährige als schwerstverletzt, er sei nach wie vor nicht ansprechbar. Der Wohnsitz des Mannes sei bisher nicht geklärt.

Wie in solchen Fällen üblich hat die Kripo die Ermittlungen übernommen. Die Polizei schließt ein Unfallgeschehen nicht aus. (ina)