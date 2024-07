Betrüger erlangt Bankkarte

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Freitag als Mitarbeiter einer Bank ausgegeben. Dadurch kam er in den Besitz einer Bankkarte. Wie die Polizei berichtet, gab der Mann sich zunächst als Mitarbeiter einer Pflegekasse aus und verschaffte sich so Zutritt zu einer Wohnung. Als die Bewohnerin misstrauisch wurde, suchte der Mann das Weite.

Wenig später gab er sich bei einer weiteren Frau als Bankmitarbeiter aus und kam so in den Besitz der Bankkarte dieser Frau. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht. Fremde sollten nicht in die Wohnung gelassen werden. Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schickten niemals „Geldwechsler“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. In so einem Fall solle immer die Polizei gerufen werden. (att)