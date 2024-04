290 Wohnungen: Riesige Baugrube für Projekt in Haunstetten

An der Königsbrunner Straße in Augsburg ist ein Quartier mit knapp 290 Wohnungen geplant. Vorgesehen ist eine kreisrunde Grünfläche für einen besonderen Zweck.

Das Wohnbauprojekt an der Königsbrunner Straße/Brahmsstraße in Haunstetten nimmt langsam Gestalt an: Das in die Jahre gekommene Geschäftszentrum samt Parkhaus wurde ganz abgerissen, in den vergangenen Monaten entstand eine große Baugrube für das neue Wohnbauquartier mit knapp 290 Wohnungen (116 frei finanziert, 122 gefördert). Vorgesehen sind auf dem Areal mehrere bis zu fünfstöckige Gebäude. Bauträger ist die WIV-Gruppe aus Weiden.

Die Häuser werden abgerundete Kanten haben und im Erdgeschoss Gewerbe beherbergen. Die Planung sieht - wie auch beim früheren Einzelhandelszentrum - eine freigehaltene Fläche für eine Straßenbahnwendeschleife vor, sollte die Linie 2 von der jetzigen Endhaltestelle in Haunstetten-Nord einmal durch die Landsberger Straße weiter nach Süden geführt werden. Diese Fläche soll nun als Grünfläche gestaltet werden. Zum voraussichtlichen Fertigstellungstermin wollte sich WIV zunächst noch nicht äußern.