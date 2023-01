Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Eine Unfallflucht hat sich im Augsburger Stadtteil Haunstetten ereignet.

An- und weggefahren: Eine Unfallflucht hat sich am Sonntagvormittag zwischen 10.45 und 12 Uhr in der Tattenbachstraße in Augsburg-Haunstetten ereignet. Wie die Polizei berichtet, hat eine unbekannte Person einen am Fahrbahnrand geparkten VW touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen, sich unter 0821/323-2710 zu melden. (ina)