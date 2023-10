Augsburg

Haus und Auto von AfD-Kandidat Scheirich beschmiert

Plus In der Nacht auf Samstag wurden Schriftzüge wie "AfD angreifen" vor der Augsburger Wohnung angebracht. Die Polizei ermittelt. Scheirich bat um Unterstützung bei der Wahl.

Von Stefan Krog

Das Haus und Auto des Augsburger AfD-Landtagskandidaten Raimond Scheirich sind in der Nacht auf Samstag mit roter Farbe und einer Anti-AfD-Parole beschmiert worden. Auf dem Auto prangte in roter Farbe der Schriftzug "Fck AfD" (für Fuck AfD), auf die Straße war die Parole "AfD angreifen" geschrieben.

Scheirich machte die Farbattacke am Samstagnachmittag selbst via Facebook öffentlich und gab seiner Bezirkstags-Kandidaten-Kollegin Gabrielle Mailbeck ein Interview für die Videoplattform Youtube. Scheirich macht linksextreme Aktivisten für die Aktion verantwortlich. "Natürlich ist man als AfD-Politiker viel gewohnt und hat sich ein dickes Fell aneignen müssen. Aber es ist was anderes, wenn einem so etwas widerfährt", so Scheirich gegenüber unserer Redaktion. Er schätze den Schaden auf eine fünfstellige Höhe und habe Anzeige erstattet, so Scheirich. Die Polizei bestätigte, dass Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen wurden.

